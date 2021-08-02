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    02 августа 2021, 14:10

    Число заявок на комплексный договор по газу в Подмосковье выросло в 5 раз за неделю

    Анастасия Аброськина, Андрей Иванов

    В течение недели жители Подмосковья оформили три тысячи заявок на комплексный договор по газификации. Это в пять раз больше, чем неделей ранее, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

    Число заявок на комплексный договор по газу в Подмосковье выросло в 5 раз за неделю

    «Только за одну неделю нам поступило три тысячи заявок на комплексный договор газоснабжения. То есть люди поняли, что делать, куда обращаться. В основном это все сделано в электронном виде. <…> На прошлой неделе было 600. В пять раз мы выросли по заявкам на комплексный договор газификации за неделю», — сообщил Хромушин.

    По его словам, заключенный комплексный договор означает, что специалисты доехали до заявителя, провели замеры, выбрали оборудование и подписали необходимые документы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в регионе для удобства людей работают мобильные офисы, где можно заключить такой договор.

    «Я прошу вас следить за эффективностью работы мобильных офисов, чтобы они были максимально приближены к тем, кто в этом нуждается», — заявил Воробьев во время заседания с областным правительством.

    Накануне губернатор рассказал жителям региона о новых стандартах технического обслуживания газового оборудования. Он отметил, что власти провели серьезную работу над системой контроля.