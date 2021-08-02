Число заявок на комплексный договор по газу в Подмосковье выросло в 5 раз за неделю

В течение недели жители Подмосковья оформили три тысячи заявок на комплексный договор по газификации. Это в пять раз больше, чем неделей ранее, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Только за одну неделю нам поступило три тысячи заявок на комплексный договор газоснабжения. То есть люди поняли, что делать, куда обращаться. В основном это все сделано в электронном виде. <…> На прошлой неделе было 600. В пять раз мы выросли по заявкам на комплексный договор газификации за неделю», — сообщил Хромушин.

По его словам, заключенный комплексный договор означает, что специалисты доехали до заявителя, провели замеры, выбрали оборудование и подписали необходимые документы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в регионе для удобства людей работают мобильные офисы, где можно заключить такой договор.

«Я прошу вас следить за эффективностью работы мобильных офисов, чтобы они были максимально приближены к тем, кто в этом нуждается», — заявил Воробьев во время заседания с областным правительством.

Накануне губернатор рассказал жителям региона о новых стандартах технического обслуживания газового оборудования. Он отметил, что власти провели серьезную работу над системой контроля.