Число выздоровевших от коронавируса жителей Подмосковья превысило 48 тысяч

Перед выпиской из больницы каждого пациента протестировали на коронавирусную инфекцию. У всех оказались отрицательные результаты.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, Подмосковье вошло в тройку регионов с наименьшим приростом новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Он составляет 0,2%. Такой же показатель зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

За минувшие сутки количество новых выявленных случаев коронавируса в Подмосковье составило 158. Это наименьший результат на этой неделе. Максимальный был в среду, 5 августа, когда положительный тест сдали 162 человека.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались из больниц 48 005 человек.

Максимальное количество новых случаев заражения за сутки выявили в городском округе Красногорск — 26. При этом в 22 муниципальных образованиях Подмосковья за сутки не было ни одного нового случая заражения.