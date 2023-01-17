Подмосковье 17 января 2023, 10:43 Число выбирающих партнерские роды женщин выросло в Подольске

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Около 30% рожениц в Подольском роддоме предпочитают партнерские роды. Поддержать их приходят мужья и другие члены семьи. По словам заведующей родовым отделением Татьяны Фастовой, число желающих видеть близкого человека во время процесса растет.

По ОМС будущие родители могут выбрать партнерские роды с предродовой и родильным залом на двоих. Теперь близкие люди могут прийти на день рождения ребенка, папе предложат перерезать пуповину и сфотографировать нового члена семьи после появления на свет.

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Для рожениц в Подольске доступны все необходимые условия — фитболы для расслабляющих процедур, ванна с джакузи, медикаментозное обезболивание. Круглые сутки в роддоме работает бригада анестезиологов и лаборатория.

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«Выбрала семейную палату и партнерские роды. Со мной находился супруг. Он был со мной постоянно — и на родах, и потом с дочкой помогал. Первые роды были обычные, поэтому есть с чем сравнить. Когда супруг рядом и помогает, это очень важно», — поделилась пациентка роддома Светлана.

После родов мамам оформляют все документы, чтобы она могла уйти домой со свидетельством о рождении, а также с подарком «Я родился в Подмосковье». Для тех, кто хочет сделать фото во время выписки, обустроили фотозону.

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