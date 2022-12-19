Подмосковье 19 декабря 2022, 18:41 Число участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье превысило 210 тысяч человек

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В Подмосковье участниками проекта «Активное долголетие» являются более 217 тысяч человек. Об этом рассказали на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению.

Председатель Комитета Андрей Голубев напомнил, что проект «Активное долголетие» реализуют в регионе с начала 2019 года. Первые девять клубов открыли в год создания проекта, на сегодняшний день в Подмосковье работает уже 64 клуба. Их посещают ежедневно более 9 тысяч человек.

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Записаться в клубы «Активное долголетие» могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Это можно сделать на сайте проекта, через приложение «Соцсуслуги» либо в центре соцобслуживания по месту жительства.

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