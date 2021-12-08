Более 100 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»

Количество участников «Активного долголетия» превысило 100 тысяч в Подмосковье. Это пенсионеры старше 55 лет. Они бесплатно занимаются спортом и творчеством.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что проект создали для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55.

Это отличная тенденция — все больше пожилых жителей хотят вести активный, здоровый образ жизни на пенсии Ирина Каклюгина.

Присоединиться к этому проекту легко. Достаточно записаться на занятие в любой удобный клуб «Активного долголетия». Их в Подмосковье несколько десятков, и расположены они в самых разных городских округах.

«Мы развиваем проект и постоянно вводим новые активности и занятия, делаем гибкий график работы клубов», — подчеркнула Каклюгина.

Например, в этом году для участников «Активного долголетия» начали проводить новые занятия по зимним видам спорта.

Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.