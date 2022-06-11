Число точек продаж мороженого в Подмосковье увеличат на 19% в этом году

Свыше 200 объектов мелкорозничной торговли реализуют мороженое в Московской области. В это число входят как сезонные точки, так и нестационарные, которые работают круглый год. В этом году количество таких объектов в регионе увеличилось на 19%.

Схемы размещения нестационарных торговых объектов утверждены муниципальными образованиями. Ими предусмотрено более 200 мест под размещение мобильных торговых объектов — так называемых «тележек», отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На сегодняшний день их («тележек с мороженым — прим. ред.) установлено уже 144 штуки. Остальные 73 объекта — специализированные киоски. В этом году количество объектов увеличилось на 19% Владислав Мурашов Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Наибольшее количество нестационарных точек с мороженым находятся в городских округах: Орехово-Зуевский, Серпухов и Богородский.

В ассортименте более чем 70% киосков можно приобрести мороженое фирм, производственные мощности которых расположены в Подмосковье, кроме того среди киосков есть и брендовые торговые объекты, которые реализуют продукцию определенного производителя. Помимо мороженого в продаже имеются прохладительные напитки Владислав Мурашов Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Среди жителей и гостей Подмосковье мороженое пользуется большой популярностью, особенно в жаркую погоду. Летом люди чаще всего покупают фруктовый лед. Помимо него, большим спросом также пользуются эскимо, разнообразные пломбиры и стаканчики.

Чтобы мороженое было не только вкусным, но и полезным важно учитывать ряд критериев при его выборе. Самое качественное — приготовлено по ГОСТу. Как правило, срок хранения у него не превышает полугода хранения в морозильной камере при температуре не выше -18 градусов, но встречаются и более длительные сроки.

Обращать внимание важно и на состав, а также внешний вид продукта — упаковка должна быть герметичной, вес мороженого должен быть указан в граммах.