Подмосковье 02 февраля 2024, 22:39 Число технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье сократилось на 3% за неделю Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Чисто технологических сбоев на объектах ЖКХ Подмосковья продолжает сокращаться. За прошедшую неделю на контроль аварийно-восстановительной службы поступило 274 аварии.

Оперативные группы совершили 62 выезда в разные городские округа. Из 274 сбоев 68 касались теплоснабжения, 48 — горячего и 33 — холодного водоснабжения. Кроме того, 125 жалоб постуило на качество электроснабжения.

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Всего с начала 2024 года сотрудники аварийно-восстановительной службы совершили 523 выезда в разные населенные пункты, расположенные на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят провести масштабную модернизацию устаревших теплосетей.

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