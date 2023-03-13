13 марта 2023, 13:43
Число технологических нарушений на объектах ЖКХ снизилось на 12% за неделю в Подмосковье
За неделю в Подмосковье выявили 167 технологических нарушений на объектах ЖКХ. Это на 12% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.
Реклама
Из 167 нарушений 19 были связаны с подачей холодной и 33 — горячей воды. Еще 53 касались отопления и 61 — электричества. Каждое из них удалось устранить. Кроме того, за неделю в регионе провели 19 мероприятий по обеспечению безопасности за объектах ЖКХ.
Чтобы оперативно устранять аварии, службы ведут круглосуточное дежурство. Компании оснащены транспортом с электрогазосваркой, подъемными механизмами и мобильными генераторами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Коммунальные аварии
Реклама
Реклама