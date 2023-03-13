Подмосковье 13 марта 2023, 13:43 Число технологических нарушений на объектах ЖКХ снизилось на 12% за неделю в Подмосковье

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За неделю в Подмосковье выявили 167 технологических нарушений на объектах ЖКХ. Это на 12% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

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Из 167 нарушений 19 были связаны с подачей холодной и 33 — горячей воды. Еще 53 касались отопления и 61 — электричества. Каждое из них удалось устранить. Кроме того, за неделю в регионе провели 19 мероприятий по обеспечению безопасности за объектах ЖКХ.

Чтобы оперативно устранять аварии, службы ведут круглосуточное дежурство. Компании оснащены транспортом с электрогазосваркой, подъемными механизмами и мобильными генераторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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