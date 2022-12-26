Подмосковье 26 декабря 2022, 15:01 Число аварий на объектах ЖКХ снизилось в Подмосковье на 38% за неделю

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За неделю число аварий на объектах ЖКХ в Подмосковье снизилось на 38%. Оперативные группы аварийной службы совершили 22 выезда, а рабочие группы — 25. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Всего с начала года аварийно-восстановительная служба совершила 5137 выездов. Из них 4293 совершили оперативные группы и 844 — рабочие бригады.

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На минувшей неделе на контроль поставили 215 технологических нарушений. Из них 19 были связаны с подачей холодной и 29 — горячей воды. Еще 35 касались отопления и 127 — электричества. Устранили 212 аварий, еще три держан на контроле.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о готовности всех дорожных и коммунальных служб к уборке снега в Подмосковье. По его словам, в регионе мобилизовали все профильные ведомства.