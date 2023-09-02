Подмосковье 02 сентября 2023, 00:00 Число технологических коммунальных неполадок в Подмосковье сократилось на 7% за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю сотрудники подведомственной МинЖКХ Подмосковья аварийно-восстановительной службы отработали 150 технологических сбоев. За прошлый аналогичный период организация получила на контроль 161 неполадку, число заявлений сократилось на 7%.

Как сообщили в ведомстве, чаще всего нарушения касались перебоев в подаче воды и электричества. Специалисты «МОС АВС» успешно устранили все неполадки.

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Всего в этом году сотрудники службы выполнили 5258 выездов. Из них рабочие бригады провели 965 работ, оперативные группы — 4293.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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