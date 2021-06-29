Число стобалльников на ЕГЭ превысило 600 в Подмосковье
Уже 605 школьников Подмосковья сдали ЕГЭ на высшую оценку. Сегодня, после завершения основного периода экзаменов, известен результат по девяти дисциплинам.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Стобалльников в регионе уже 605, но есть и те, кто сдал на высшую оценку не один предмет.
У нас 27 человек стали мультистобалльниками. Они набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам
По ее словам, почти четверть выпускников успешно сдали ЕГЭ и получили от 80 до 99 баллов.
«Наши ребята показывают хорошие результаты, а количество стобалльников только увеличивается. Основной период уже позади», — объяснила Каклюгина.
В настоящее время начались резервные дни для всех тех, кто не смог прийти на экзамены раньше. Это допускали лишь по уважительным причинам.
А полностью итоги основного периода ЕГЭ подведут 15 июля.