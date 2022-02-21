Число случаев ковида в Подмосковье снизилось в два раза за неделю

Заболеваемость СОVID-19 в Московской области упала в два раза за неделю. Об этом сообщил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.

«На сегодняшний день мы отмечаем двукратное снижение новых случаев ковида, уменьшение числа проходящих на дому лечение пациентов — на 17%, снижение числа вызовов врача на дом — в два раза и снижение на 30% числа госпитализаций в сутки», — рассказал он.

Это дало возможность системе здравоохранения уменьшить количество бригад для обслуживания вызовов с 2,5 до 1,5 тысячи, освободить более 500 врачей из кабинетов неотложной помощи.

При этом уровень заболеваемости все еще остается высоким в Ленинском городском округе, в Дмитрове, Одинцове, Красногорске, Ступине и Воскресенске.

«Но по структуре заболеваемости мы регистрируем рост числа пациентов старше 60 лет, а заболеваемость детей среднего возраста, напротив, имеет тенденцию к снижению», — отметил министр.

По его словам, увеличилось число пациентов в возрастной группе от 60 до 79 лет, которых госпитализируют в стационары.

«И если в начале волны таких пациентов было около 56%, то сейчас их доля составляет 74%», — добавил Сапанюк.

Ранее глава Минздрава региона доложил Андрею Воробьеву, что поликлиники возвращаются к обычному режиму работы. Губернатор попросил сделать посещение амбулаторного звена для пациентов максимально комфортным.