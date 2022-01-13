Число случаев COVID-19 в Подмосковье удвоилось за три дня

Количество зараженных коронавирусом в Подмосковье за последние три дня выросло в два раза. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, за последние три дня мы удвоили показатели и видим все те прогнозы специалистов, которые подтверждаются, и «омикрон» наступает — это факт», — сказал губернатор.

Он рассказал, что число ковидных коек в парке «Патриот» увеличилось с 400 до 800. Регион заранее разворачивает мощности, чтобы оказать медицинскую помощь по «омикрону».

Воробьев также рассказал, что при наличии оснований в регионе будут введены ограничительные меры.

Ранее глава областного минздрава Светлана Стригункова спрогнозировала срок очередной волны COVID-19: она может начаться в середине февраля, если темпы вакцинации после новогодних праздников начнут падать, или отложиться до середины апреля, если они останутся на том же уровне. Эксперты прогнозируют, что первыми в стране от «омикрона» могут пострадать именно Москва и Московская область.