Число случаев бешенства животных в Подмосковье заметно сократилось

Число случаев бешенства животных в Московской области по сравнению с прошлым годом сократилось на 77%. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщило «Подмосковье сегодня».

Семь случаев бешенства с начала января 2021 года зафиксировали в трех муниципалитетах Подмосковья — Луховицах, Подольске и Раменском. В аналогичный период в прошлом году было выявлено 30 таких случаев в 13 городских округах, отметило издание.

Мероприятия по профилактике опасных болезней среди животных и ликвидации особо опасных из них находятся под постоянным контролем, заверил исполняющий обязанности главы Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский.

В ведомстве отметили, что в период с 6 по 12 марта в Московской области не было зарегистрировано ни одного случая бешенства животных.

В Петербурге полиция планирует натаскивать служебных собак на поиски трупов на разных стадиях разложения. Для этой цели в Санкт-Петербургской лаборатории средств индикации, которая поставляет имитаторы запахов, разработали специальные компоненты.