Число самозанятых в Подмосковье выросло на 37 тысяч с начала года

Количество самозанятых в Подмосковье выросло на 37 тысяч с начала года. Субъектов малого и среднего бизнеса в регионе тоже стало больше на 15 тысяч.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что к началу года зарегистрировали 390 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

По итогам четырех месяцев года их количество превышает 404 тысячи. Кроме того, в регионе активно растет число самозанятых Екатерина Зиновьева.

Самозанятых в Московской области уже более 374 тысяч. Им доступны кредиты по льготным ставкам. Они могут получить заем до 500 тысяч рублей по ставке 9% годовых.

Малому и среднему бизнесу Подмосковья доступна поддержка до пяти миллионов рублей по ставке от 2% годовых на срок до трех лет. Подробности можно узнать на сайте mofmicro.ru.

Мининвест Подмосковья открыл прием заявок на конкурс по субсидированию затрат на покупку и лизинг оборудования. Подать заявку можно по ссылке на «Госуслугах».

Сейчас предприниматели могут оформить онлайн-заявку по подбору земли в аренду за один рубль в год, если это нужно для проекта импортозамещения. Новую льготу инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.