Подмосковье 12 апреля 2024, 17:42 Число самозанятых в Подмосковье превысило 700 тысяч Unsplash

Читать 360tv в

Количество самозанятых в Московской области растет. На данный момент их число превысило 700 тысяч. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Московская область находится на втором месте среди субъектов России по данным показателям. Для удобства самозанятых в Подмосковье ввели специальный налоговый режим. С момента его запуска представители бизнеса суммарно заработали около 342 миллиардов рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».