17 мая 2023, 10:43
Число самозанятых в Подмосковье превысило 528 тысяч человек
Более 20% самозанятых Центрального федерального округа России работают в Подмосковье. Их число почти достигло 529 тысяч человек.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, сейчас в регионе трудятся почти 529 тысяч самозанятых.
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«Это более 21% всех самозанятых в ЦФО. Среди всех российских регионов Подмосковье занимает второе место по количеству граждан, ведущих деятельность в таком статусе», — добавила она.
Зиновьева добавила, что интерес жителей к статусу самозанятого остается на высоком уровне. С начала года его получили почти 48 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных выросло на 9%.
Самозанятые в Подмосковье также могут рассчитывать на меру поддержки. Это льготный заем до 500 тысяч рублей, субсидирование для выхода на маркетплейсы и услуги центра «Мой бизнес». Подробнее о них можно узнать по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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