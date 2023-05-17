Подмосковье 17 мая 2023, 10:43 Число самозанятых в Подмосковье превысило 528 тысяч человек Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Более 20% самозанятых Центрального федерального округа России работают в Подмосковье. Их число почти достигло 529 тысяч человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, сейчас в регионе трудятся почти 529 тысяч самозанятых.

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«Это более 21% всех самозанятых в ЦФО. Среди всех российских регионов Подмосковье занимает второе место по количеству граждан, ведущих деятельность в таком статусе», — добавила она.

Зиновьева добавила, что интерес жителей к статусу самозанятого остается на высоком уровне. С начала года его получили почти 48 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных выросло на 9%.

Самозанятые в Подмосковье также могут рассчитывать на меру поддержки. Это льготный заем до 500 тысяч рублей, субсидирование для выхода на маркетплейсы и услуги центра «Мой бизнес». Подробнее о них можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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