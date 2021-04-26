«Мострансавто» увеличило число рейсов на маршруте №46 Власиха (Почта) — станция Одинцово еще на 68, что позволило сократить интервал от 8 до 10 минут в часы пик. Три автобуса малого класса заменили на три автобуса большого класса. Теперь жителям стало удобнее добираться на работу, учебу или по делам.

Маршрут №46 ходит до станции МЦД-1 Одинцово по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан. В будние дни маршрутом пользуются в среднем свыше 6,5 тысячи пассажиров.

Увеличение количества рейсов и замену транспортных средств произвели по просьбам жителей в рамках пилотного проекта. После анализа пассажиропотока будет принято решение о дальнейшей транспортной работе.

Новое расписание жители могут узнать на остановках и по номеру единой линии связи АО «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13.

Ранее сообщалось, что запрет высаживать детей без билета не повлияет на цену проезда в подмосковных автобусах.