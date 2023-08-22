Подмосковье 22 августа 2023, 17:11 Число работников на грани увольнения в Подмосковье сократилось в 5 раз за год Министерство социального развития Московской области

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С начала года на работу устроились 2,5 тысячи работников, а с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю. Таким образом, число близких к увольнению сотрудников в Московской области сократилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом, сообщила министр соцразвития Людмила Болатаева.

«Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержки работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня», — уточнила министр.

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На данный момент в зоне риска остается около двух тысяч сотрудников различных предприятий.

Работающие неполное время жители, которые находятся в простое или под сокращением, могут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография». Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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