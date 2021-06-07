Число пунктов вакцинации в МФЦ Подмосковья выросло до 32
Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в пунктах вакцинации при 32 областных МФЦ. Запись на процедуру не потребуется. Однако с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Как подчеркнул глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар, пункты вакцинации при МФЦ находятся в 27 городских округах.
Это позволит посетителям пройти вакцинацию в удобном месте и комфортном режиме, почти одновременно с получением нужной услуги
Предварительно каждого желающего привиться осмотрит врач. Также медицинский контроль потребуется и в течение 30 минут после вакцинации.
«В феврале и марте в 25 центрах „Мои документы“ вакцинация проходила в мобильных пунктах. Теперь список расширился и работа переведена в постоянный режим», — рассказал Рымар.
В стационарных пунктах вакцинации при МФЦ работают врачи поликлиник. Они соблюдают все санитарные требования.
Всего в Московской области более 200 пунктов вакцинации от коронавируса. Найти адреса можно на интерактивной карте. А список пунктов вакцинации в МФЦ доступен по ссылке.