Число пунктов вакцинации от ковида в Подмосковье вырастет до 220. Будут и мобильные

Сейчас жители Подмосковья могут привиться от ковида в 93 пунктах вакцинации. При этом к концу февраля таких мест станет уже 220. Об этом министр здравоохранения региона Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву.

На заседании глава региона отметил, что запись на вакцинацию в Подмосковье надо сделать максимально удобной и понятной.

«Мы должны организовать работу, которая позволит ФАП приехать и на предприятия, заводы по заявке, а также оказать эти услуги (по вакцинации — прим. ред.) возле ТЦ по мере возможности. <…> Если мы ставим первую прививку, соответственно, мы должны понимать, куда пойдем второй раз», — заявил Воробьев.

Губернатор поручил внедрить эту услугу во всех муниципалитетах.

«На сегодня инфраструктура для вакцинации состоит из 93 пунктов. К 1 февраля количество пунктов мы увеличим до 135. За февраль месяц доведем это количество до 220. Дополнительно используем 25 мобильных ФАПов для вакцинации в сельской территории и на предприятиях», — сказала Светлана Стригункова.

Она добавила, что в регионе дорабатывают систему ЕМИАС, чтобы можно было записаться в любой пункт вакцинации через колл-центр. Согласно плану, работу должны завершить к середине февраля, но Стригункова отметила, что все может быть сделано уже к началу месяца. Пока наиболее распространенным способ записи является визит в поликлинику. Так записались на прививку 77% вакцинированных.

«Какие дополнительные способы мы используем — это вакцинация при выписке из нековидных стационаров. Пациенты, которые планируются на выписку, за два дня вакцинируются, находятся два дня под наблюдением и получают талончик на вакцинацию вторым компонентом», — рассказала министр.

Она отметила, что второй способ — индивидуальное приглашение хронических больных поликлиниками во время обзвона. Жителей старше 60 лет начали обзванивать с 15 января. За один день обзвонили две тысячи людей, из которых 176 согласились на вакцинацию. С 18 января начнется запись через МФЦ.

«И с 21 января у нас начинается выездная работа по вакцинации на предприятиях. На этой неделе составлен план выездной вакцинации в 18 городских округов. Это те, где уже есть мобильный ФАП. Всего ФАПов 25, 23 из них мы уже оборудовали морозильными камерами, два оборудуем в ближайшее время до 1 февраля», — пояснила Стригункова.

По словам министра, на этой неделе стартует пробная акция «Мобильный Спутник» в Домодедове. Машина с волонтерами в парке «Елочки» появится 23 января. На следующий день такой же ФАП будет стоять на площади рядом с администрацией. вакцинацию вторым компонентом предложат пройти в поликлинике или в той же точке через 21 день.