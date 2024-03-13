Подмосковье 13 марта 2024, 12:25 Число проверок бизнеса в Подмосковье снизилось на 33% с начала года Медиасток.рф

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Количество проверок бизнеса снизилось в Подмосковье снизилось более чем на треть за год. С начала года провели около 240 таких мероприятий, что на 33% ниже, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в минувшем феврале инспекторы провели 51 провеку и 1,2 тысячи профилактических мероприятий. Они вынесли свыше 900 предостережений, из которых более половины выданы Минтрансом в адрес перевозчикам такси за несоответствие стандартам.

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В ведомстве добавили, что за этот период проло более 300 профилактических мероприятий, из которых 91 провели сотрудники стройнадзора.

Для удобства предпринимателей в регионе налажена система взаимодествия с надзорнми органами. Так, бизнес может получить телефонную консультацию.

Подать заявку на профилактический визит и консультацию можно по ссылке.

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