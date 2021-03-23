Число привившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 420 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже свыше 420 тысяч человек. Это бесплатная процедура, а записаться можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Вакцинация бесплатная. Врачи используют препарат «Спутник V». Об этом напомнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Прививку от COVID-19 сделали более 420 тысяч человек в Подмосковье. С каждым днем цифра увеличивается Светлана Стригункова.

Сегодня, по ее словам, вакцинация — единственный надежный способ защитить себя от ковида и его возможных осложнений.

«Особое внимание прошу обратить на пациентов старше 60 лет, а также больных с хроническими заболеваниями», — добавила Стригункова.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.