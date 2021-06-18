В Московской области к концу недели число вакцинированных от коронавируса составит 1 200 000 — 1 250 000 человек. Для коллективного иммунитета нужно, чтобы привились четыре миллиона жителей. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Ведущая Тина Канделаки взяла у главы области интервью для программы «Специальный гость», сообщил Telegram-канал RTVI. Воробьев подробно рассказал про индийский штамм коронавируса. Он объяснил, что те, кто еще не привился, сейчас находятся в очень сложной ситуации.

«Специфика этого штамма в том, что он более агрессивный. Если у тебя антитела падают, то он, соответственно, может тебя атаковать. Человек будет болеть в более легкой форме, это уже подтвержденный факт, в абсолютном большинстве случаев это так. Человек легко перенесет заболевание», — рассказал губернатор.

Он напомнил, что и в первую, и во вторую волну коронавируса в области на ИВЛ лежали 170 человек, максимум — 220–230. По последним данным, к аппарату сейчас подключены 350–370 человек.

«Возраст помолодел. Если раньше это была группа 50+, хотя большинство было 60+, то сейчас от 20 до 45 лет. Эта категория прибавилась каждая по 6%. От 20 до 30 добавились 6%, и от 30 до 50 добавились 6% в этой возрастной группе», — уточнил Воробьев.

Губернатор добавил, что он не сомневается, что к концу недели число вакцинируемых в области достигнет 1,2 миллиона человек. По его словам, это точные цифры. Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения — это 3,8–4 миллиона.

«Те, кто переболел, через шесть месяцев тоже должны вакцинироваться. Это тоже говорят врачи, это регламент», — подчеркнул Воробьев.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков накануне сообщил, что водителей общественного транспорта и такси не допустят к работе за отказ от обязательной вакцинации.