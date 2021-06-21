Федеральный Минздрав отметил десятикратный рост числа пришедших на вакцинацию в Подмосковье в последние дни. Такие цифры привел министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что в последние дни по Московской области количество людей, пришедших на вакцинацию, увеличилось в десять раз», — сказал он.

Глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что за неделю в регионе вакцинировались более 60 тысяч человек. По состоянию на 20 июня первый компонент получили 1 210 130 жителей Московской области. Лучше всего вакцинация идет в Люберцах, Химках, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Ступине, Истре, Кашире, Волоколамске и Шатуре.

Мурашко подчеркнул, что подъем заболеваемости COVID-19 в России продолжается. По его словам, количество больничных коек в стране достаточно. Сейчас главное — перепрофилировать их для пациентов с ковидом.

По словам главы Минздрава РФ, заболеваемость СОVID-19 и смертность среди россиян старше 60 лет стала снижаться благодаря вакцинации.

Всплеск заболеваемости ковидом зафиксировали в России в середине июня. Последние несколько дней каждые сутки COVID-19 подтверждается у более чем 17 тысяч жителей РФ. За последние сутки заболели 17 378 человек в 84 регионах. Более 15% из них не имели клинических проявлений болезни.