Подмосковье 06 февраля 2023, 18:57 Число предпринимателей увеличилось на 22 тысячи в Подмосковье за год Unsplash

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Предпринимателей стало на 22 тысячи больше в Подмосковье – об этом в интервью РИА «Новости» сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. В основном это представители малого и среднего бизнеса.

«У нас было 389 тысяч предпринимателей, а сейчас их стало 411 тысяч. Это малое и среднее предпринимательство не только в сфере агропромышленного комплекса, а по всем направлениям», — отметил Филимонов.

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По словам зампреда, решающую роль в этой позитивной динамике сыграла поддержка правительства. По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье вдобавок к 18 федеральным действуют девять региональных мер помощи бизнесу.

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Давление, санкции, угроза кризиса не помешали предпринимательству развиваться. Более того, открыть мелкий или средний бизнес в Подмосковье стало проще. Например, заключить договор на уличную торговлю можно теперь в считанные дни. Весь процесс оцифрован.