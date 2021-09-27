Число пользователей мобильного приложения «Добродел» достигло 700 тысяч

Количество установок мобильного приложения «Добродел» превысило 700 тысяч. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Сегодня в системе «Добродел» Подмосковья зарегистрированы 1,9 миллиона пользователей, при этом 702 тысячи из них используют мобильное приложение. Еженедельно его устанавливают порядка 2,5 тысячи человек.

«На сегодняшний день каждый третий житель, зарегистрированный в системе „Добродел“, использует мобильную версию», — отметил Максим Рымар.

В 2019 году на платформе приложения «Добродел» был запущен сервис «Подмосковные стройки». Сегодня в нем оцифровано более трех тысяч объектов. Инновационным решением является дополненная реальность (AR) в приложении. Это возможность распознавания камерой смартфона строительных, а также самовольных объектов на расстоянии до 1,5 километра.

Также на базе приложения «Добродел» работает сервис «Народный инспектор». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с парковками на газонах и детских площадках, выбросом мусора из автомобиля и другими нарушениями.

«Среди сервисов приложения настройка уведомлений об отключениях горячей воды, раздел „Народный инспектор“ для борьбы с незаконными парковками, сервис „Подмосковные стройки“, который дает возможность узнать информацию об объектах строительства, и другие», — сказал Максим Рымар.

Система обратной связи «Добродел» работает в Московской области с 2015 года. Она создана для оперативного решения проблем без бумажной волокиты. Мобильное приложение было разработано в 2016 году для удобства жителей и более оперативного решения проблем.