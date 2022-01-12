Число получивших помощь предпринимателей Подмосковья выросло вдвое в 2021 году

Более 1,3 тысячи предпринимателей Подмосковья получили поддержку региона в прошлом году. Это вдвое больше, чем в 2020-м.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, в прошлом году финансовую помощь оказали 1353 предпринимателям. Это обошлось в 4,8 миллиарда рублей.

Для Подмосковья важно помочь максимально возможному количеству предпринимателей Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в конце 2021 года дополнительно выделили 295 миллионов рублей на помощь предпринимателям.

Кроме того, самозанятые Подмосковья получили микрозаймы по льготной ставке в размере 4,3 миллиона рублей.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.