Число получателей выплат за донорство превысило 20,6 тысячи в Подмосковье

Ежегодную выплату за донорство крови начали получать уже более 20,6 тысячи жителей Подмосковья. Это сумма размером свыше 15 тысяч рублей.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики Андрей Голубев, каждый год почетными донорами становятся около 400 человек из Подмосковья.

Им положены различные льготы. Это, например, оплачиваемый отпуск в удобное для них время года и внеочередное оказание помощи врача, приоритетное приобретение льготных путевок в санатории.

Вместе с тем почетные доноры получают ежегодную выплату в размере 15 109 рублей. А тем, у кого есть знаки «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», положен бесплатный проезд в транспорте Московской области.

Почетным донорам на пенсии перечисляют компенсацию за коммуналку в размере 50% каждый месяц, а лицам, живущим в домах — компенсацию в размере 50% за топливо.

Ранее жителям Московской области напомнили, как оформить выплату за донорство.