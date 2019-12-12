Число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось 14% с начала года

В этом году на дорогах Подмосковья за одиннадцать месяцев сократилось число дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Смертность в ДТП снизилась на 14%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По словам министра, показатель Московской области — лучший среди субъектов РФ.

«Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Московской области снизилось на 14%. Это лучший показатель среди субъектов РФ», — сообщил Алексей Гержик.

В 2018 году за аналогичный период было зафиксировано 864 погибших, в этом году — 747. Причем 14 человек в 2019 году погибли в ДТП, произошедших вне автомобильных дорог. В целом, на дорогах Московской области количество дорожно-транспортных происшествий снизилось более чем на 5,6%. Также на 8,9% сократилось количество раненых в ДТП.

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«В рамках выполнения задач национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ идет активная работа по реализации входящего в него федерального проекта „Безопасность дорожного движения“, целью которого является снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза относительно показателей 2017 года», — отметил начальник УГИБДД Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

В целях соблюдения правил дорожного движения и предотвращения типовых аварийных ситуаций Министерство транспорта Подмосковья регулярно проводит комплекс мероприятий на автомобильных дорогах: в этом году 43 пешеходных перехода оборудовали дополнительной направленной подсветкой, установили 78 тысяч катафотов на разделительной полосе, 12 тысяч новых дорожных знаков, порядка 1,5 тысячи искусственных неровностей в населенных пунктах. Проводимые мероприятия оказывают положительный эффект и позволяют предотвратить многие виды дорожных аварий.