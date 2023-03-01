Подмосковье 01 марта 2023, 09:29 Число погибших на железных дорогах в Подмосковье снизилось на 44% за год

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Количество погибших на железных дорогах Подмосковья снизилось на 44% за год. В Химках удалось добиться нулевого показателя, рассказал начальник отдела транспорта и связи Денис Гаврилов.

«В 2022 году к этому числу уже насчитывалось 52 погибших, в 2023-м — всего 29, это на 44% меньше, но это в целом по Московской Области. Если же брать Химки, то в прошлом году было зафиксировано два смертельных случая, а в этом ни одного», — сообщил он.

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Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе. Так, в округе проводят лекции для школьников о нахождении на железной дороге, волонтеры проводят рейды на платформах и распространяют информационные листовки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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