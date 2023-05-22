Подмосковье 22 мая 2023, 17:58 Число погибших на железной дороге сократилось на 35% в Подмосковье с начала года Unsplash

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Минтранс Подмосковья сообщил о значительном снижении числа погибших на железной дороге с начала января. По сравнению с таким же периодом прошлого года несчастных случаев стало на 35% меньше.

За пять месяцев на железной дороге в Московской области погибли 70 человек. Из них 30 переходили пути в запрещенных местах, по «опасным тропам».

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«Благодаря комплексу мер удалось добиться снижения количества таких случаев. Отмечу также, что серьезного снижения нам удалось достичь на платформах — с января здесь произошло вдвое меньше несчастных случаев, чем годом ранее», — рассказала заместитель председатель правительства Подмосковья Анна Кротова.

Несанкционированные переходы через железную дорогу постепенно закрывают — для этого используют конструкции из металла и бетона. Кроме того, вдоль путей устанавливают камеры, делают рвы и высаживают колючие кустарники.

Ранее Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья пройти опрос и озвучить пожелания по развитию своих городов. Онлайн-опрос доступен на портале «Добродел» по ссылке.

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