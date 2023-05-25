Подмосковье 25 мая 2023, 04:30 Число погибших на 10 региональных дорогах Подмосковья снизилось за три года вдвое Минтранс Подмосковья

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Число погибших на 10 основных региональных дорогах Московской области снизилось за три года вдвое. Об этом региональный минтранс сообщил на заседании Московской областной комиссии по обеспечению БДД под председательством вице-губернатора Игоря Трескова.

Руководитель подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов отметил, что новые средства передвижения, такие как самокаты и электровелосипеды, быстро набирают популярность.

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С 1 марта 2023 года определили права и обязанности участников дорожного движения, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Корректировки внесли в ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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