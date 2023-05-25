25 мая 2023, 04:30
Число погибших на 10 региональных дорогах Подмосковья снизилось за три года вдвое
Число погибших на 10 основных региональных дорогах Московской области снизилось за три года вдвое. Об этом региональный минтранс сообщил на заседании Московской областной комиссии по обеспечению БДД под председательством вице-губернатора Игоря Трескова.
Руководитель подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов отметил, что новые средства передвижения, такие как самокаты и электровелосипеды, быстро набирают популярность.
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С 1 марта 2023 года определили права и обязанности участников дорожного движения, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Корректировки внесли в ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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