Подмосковье 31 мая 2023, 23:48 Число поездок по карте «Тройка» в автобусах Подмосковья выросло в 2 раза с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала 2023 года по транспортной карте «Тройка» в автобусах Московской области совершили 13,1 миллиона поездок. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В мае пассажиры Подмосковья расплатились «Тройкой» более 2,6 миллиона раз.

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Самым популярным у пассажиров стал маршрут № 344 от платформы Левобережной в Химках до станции метро «Ховрино». На маршруте зарегистрировали более 378 тысяч поездок по «Тройке». Также более 209 тысяч раз проехались на маршруте № 348 от автостанции Лыткарино до станции метро «Котельники».

«На третьем месте по количеству поездок маршрут № 27 от ЖК „Рублевский“ через станцию Одинцово до ЖК „Гусарская баллада“, на нем зафиксировано 170 тыс. транзакций по „Тройке“», — добавили в министерстве.

Весной прошлого года карту «Тройка» начали принимать на всех маршрутах и во всем общественном транспорте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе запустят 1,3 тысячи новых автобусов.

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