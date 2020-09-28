Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье за сутки оказалось в 10 раз меньше, чем в Москве

Количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в России растет последние несколько недель. Если в столице показатели ощутимо выше летних значений, то в Московской области ситуация более стабильная.

В Москве на 28 сентября коронавирус подтвердили у 287 993 человек (+2217 случаев за сутки). Причем более чем у двух тысяч горожан инфекцию выявляют второй день подряд. Поправились 246 074 заболевших, умерли 5180.

Подмосковье находится в первой пятерке регионов по выявленным за сутки пациентам с COVID-19. В области с начала эпидемии коронавирус нашли у 73 171 человека, 55 883 из них выздоровели, 1324 скончались.

За сутки в Московской области инфекцию подтвердили еще у 212 человек. Больше двух сотен инфицированных за день в регионе выявляют с 23 августа. До этого с начала июля заболевших каждый день было не более двухсот.

Если сравнивать цифры с летними показателями, то самыми высокими они были в начале июня. Пик пришелся на 10 мая, когда в Подмосковье COVID-19 выявили у 1133 человек. В Москве наибольшее число случаев коронавируса за сутки подтвердили 7 мая (6703 инфицированных). Потом оно стабильно снижалось.

В Роспотребнадзоре пообещали, что на очередное плато по COVID-19 Россия выйдет в октябре.