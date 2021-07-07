Число поданных в вузы Подмосковья заявлений превысило 5,3 тысячи

Абитуриенты подали уже более 5,3 тысячи заявлений на поступление в вузы Подмосковья. Сделать это можно до 29 июля.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, вузы Подмосковья открыли свыше 4,2 тысячи бюджетных мест. Это на 1,7 тысячи больше, чем в прошлом году.

Абитуриенты подали уже 5,3 тысячи заявлений в МГОУ, университет „Дубна“, Технологический университет, Орехово-Зуевский и Коломенский университеты, АСОУ Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что подать заявление можно будет с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или через информационные системы вузов.

«Кроме того, в традиционном формате работают и приемные комиссии в самих вузах. Традиционно наиболее популярны у абитуриентов педагогические и IT-направления», — отметила Каклюгина.

Ранее она сообщила, что высший балл на ЕГЭ получили уже 676 школьников Подмосковья.