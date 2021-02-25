Названо число пенсионеров Подмосковья с ежемесячной доплатой в тысячу рублей

В Подмосковье более чем для 231,5 тысячи пенсионеров назначили доплату в тысячу рублей. Ее получают жители старше 65 лет. Деньги перечисляют каждый месяц.

Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, выплата положена неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 65 лет.

Выплата назначается автоматически — никаких заявлений льготникам писать не нужно Ирина Фаевская.

Но если средства не придут, то это будет означать, что сведений о льготнике нет в базе получателей доплаты. Тогда жителям нужно обратиться в службу социальной защиты населения.

Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров будет равен 10 648 рублям в этом году. Подать заявление на социальную доплату к пенсии можно онлайн на портале.