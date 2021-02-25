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    25 февраля 2021, 15:56

    Названо число пенсионеров Подмосковья с ежемесячной доплатой в тысячу рублей

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Подмосковье более чем для 231,5 тысячи пенсионеров назначили доплату в тысячу рублей. Ее получают жители старше 65 лет. Деньги перечисляют каждый месяц.

    Названо число пенсионеров Подмосковья с ежемесячной доплатой в тысячу рублей

    Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, выплата положена неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 65 лет.

    Выплата назначается автоматически — никаких заявлений льготникам писать не нужно

    Ирина Фаевская.

    Но если средства не придут, то это будет означать, что сведений о льготнике нет в базе получателей доплаты. Тогда жителям нужно обратиться в службу социальной защиты населения.

    Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров будет равен 10 648 рублям в этом году. Подать заявление на социальную доплату к пенсии можно онлайн на портале.