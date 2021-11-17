Число пациентов с ковидом на ИВЛ сократилось в Подмосковье

Число пациентов с ковидом, которые нуждаются в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снизилось в Московской области. Сейчас в больницах региона находятся 590 таких пациентов.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас максимально 650-660 было [пациентов на ИВЛ], утром [было] 590. Переломить [пик] удалось, но это все равно еще очень много. Не хочется излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу тоже было бы глупо, поэтому врачи борются с COVID-19, мы делаем все, чтобы у них были необходимые ресурсы», — подчеркнул он.

17 ноября в России установился новый антирекорд по смертности от ковида. За последние сутки в стране скончались 1247 пациентов с подтвержденным COVID-19. При этом вылечились 36 388 россиян, еще 36 626 новых случая заболевания зафиксировали.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли порядка 58 миллионов россиян. Ранее стало известно, что россиян с медотводами от вакцинации будут вносить в специальный реестр — им не будут выдавать QR-коды. Вместо этого такие пациенты получат сертификаты с указанием противопоказаний и сроком действия документа. Этот документ позволит людям посещать общественные места и покупать железнодорожные и авиабилеты.