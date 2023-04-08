08 апреля 2023, 03:38
Число пассажиров на линиях МЦД увеличилось на 33% с момента запуска в 2019 году
Количество пассажиров на линиях МЦД увеличилось на 33% с момента их запуска в 2019 году. С тех пор более 620 тысяч человек пользуются диаметрами ежедневно, сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы Максим Ликсутов.
«Мы создаем новые городские вокзалы, интегрируем станции диаметров в систему московского транспорта, улучшаем улично-дорожную сеть вблизи станций, поэтому жители Москвы и области все чаще пересаживаются с личных авто и других видов транспорта на МЦД», — сообщил чиновник.
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В этом году сеть наземного метро увеличится на две линии — D3 от Зеленограда до Раменского и D4 от Апрелевки до Железнодорожного. Число станций МЦД превысит 140, а пересадочных — 55.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.
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