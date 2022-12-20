Подмосковье 20 декабря 2022, 16:12 Число оставшихся обманутых дольщиков в Подмосковье сократилось Министр Гарибян: девять тысяч дольщиков Подмосковья получили квартиры в 2022 году

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Число оставшихся без купленной недвижимости обманутых дольщиков в Московской области сокращается. Если в 2012 году количество оставшихся без квартир жителей составляло 111 тысяч, то к концу 2022 года жилье получили 94 тысячи семей. Об этом «360» рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что только в этом году в свои квартиры въехали девять тысяч семей, которых ранее обманули недобросовестные застройщики.

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«Нам еще предстоит реализовать 18 тысяч прав дольщиков, но это уже история 2023 года и она будет безусловно выполнена», — заявил Гарибян.

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Министр добавил, что сегодня начинается проверка 10 домов жилищного комплекса «Видный город», брошенного скандальным застройщиком Urban Group. Он оставил множество людей без обещанных квартир.

Всего в жилой комплекс входит 21 многоквартирный дом, десять из которых уже проверили, ввели в эксплуатацию и передали ключи от квартир владельцам.

«Сегодня мы находимся здесь, чтобы понять, насколько соответствует строительная готовность 10 оставшихся домов тем критериям, по которым сегодня мы можем вынести решение о принятии их эксплуатации, чтобы реализовать права граждан. Речь идет о 1700 обманутых ранее дольщиках», — подчеркнул Гарибян.

Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По распоряжению руководителя региона этим вопросом занялись министерства жилищной политики Московской области, профильные комитеты Мособлдумы и специалисты в области строительства.