Подмосковье 24 мая 2023, 16:29 Число общественных лесных инспекторов Подмосковья перевалило за 300 человек с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Еще семь человек стали общественными лесными инспекторами с начала 2023 года. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Они влились в ряды большой команды — порядка 300 человек, которые помогают лесничим, участвуют в противопожарных, лесовосстановительных и оздоровительных мероприятиях, ведут информационную работу среди соседей, приходят на субботники и акции по посадке деревьев», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Больше всего таких инспекторов в лесничествах в Клину — 44 человека, Подольске — 42, Ногинске — 21, Бородинском округе — 17 и Волоколамске — 17 человек. Институт общественных лесных инспекторов работает с 2016 года.

Общественным лесным инспектором можно стать совершеннолетним, без судимостей и штрафов. Для этого следует заявление, заполнить анкету, сфотографироваться и сделать ксерокопию заполненных страниц паспорта. С этими документами нужно обратиться в ближайшее лесничество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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