09 января 2023, 11:30
Число общественных инспекторов превысило 290 в Подмосковье
В минувшем году в ряды помощников Госжилинспекции вступило рекордное число человек. Всего за качеством состояния жилых домов будет следить 291 общественный инспектор в 56 округах региона. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.
По ее словам, самые большие отряды общественных инспекторов оказались в Щелкове и Красногорске — по 12 человек, Подольске, Ленинском, Королеве и Пушкино — по 11 активистов, а также в Дубне, Коломне, Домодедове и Балашихе — по 10.
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Общественные инспекторы прошли курс обучения и подтвердили свои знания и навыки. Они изучили жилищное законодательство, цифровые инструменты для работы и другие тенденции отрасли, после чего прошли итоговое тестирование. Среди знаний инспекторов — частота техобслуживания газового оборудования, сроки отработки заявок управляющими компаниями и другие. В осенне-зимний сезон они уже помогли оценить состояние каждого десятого многоквартирного дома в Подмосковье.
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Стать общественным инспектором могут добровольцы, готовые постоянно помогать жителям решать жилищные проблемы. Для этого нужно пройти серию обучающих семинаров.
«Благодарю наших общественников за их самоотверженность, стремление к самосовершенствованию и ощутимую поддержку в деле жилищного надзора. Очевидно, что без воли и участия общественности высокое качество жизни в МКД обеспечить невозможно. И спасибо, что находятся люди, готовые тратить время, силы и душевные ресурсы для помощи другим», — отметила Ольга Федина.
Ранее губернатора Андрей Воробьев объявил открытие моста через Оку между Каширой и Ступино. По его словам, это одна из ключевых переправ региона.
ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
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