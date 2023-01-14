Подмосковье 14 января 2023, 23:57 Число обратившихся в новогоднюю ночь в больницу Жуковского за год снизилось на 37%

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В новогоднюю ночь в городскую клиническую больницу Жуковского попал 61 пациент. Это на 37% меньше, чем в эту же ночь прошлого года.

«Всего 23 из них были госпитализированы. Для сравнения, в прошлый Новый год в приемный покой обратились 97 человек, в том числе 30 травматологических — с переломами, вывихами и пострадавшие от пиротехники», — сообщил пресс-секретарь главного врача медучреждения Эдуард Семенов.

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По его словам, в прошлом году 16 человек оказались реанимации, в основном, с инфарктами и инсультами. В этом году таких пациентов было шесть.

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