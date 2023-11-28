Подмосковье 28 ноября 2023, 11:58 Число обращений к властям снизилось в Подмосковье за неделю Unsplash

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За неделю ЦУР Подмосковья принял 36,3 тысячи обращений жителей. Это на 16% меньше показателей прошлой недели.

Заявки от жителей поступают в ЦУР из разных источников: портала «Добродел», соцсетей, горячей линии губернатора и различных ведомств. Центр управления регионом анализирует сообщения и отслеживает работу исполнителей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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