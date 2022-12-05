Подмосковье 05 декабря 2022, 09:18 Число новых пригородных вокзалов в московском регионе достигло 30 с момента запуска МЦД

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Со дня запуска МЦД в московском регионе открыли 30 новых и отремонтированных пригородных вокзалов. Это шесть станций на D1, 10 на D2 и 14 на будущих D3 и D4.

Новые вокзалы помогают развивать территории и делают поездки более удобными для пассажиров. Так, благодаря открытию станции Курьяново D2 на территории начали активную застройку.

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Еще одна станция — ТПУ «Окружная» — сделала удобной пересадку с одного вида транспорта на другой.

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Новые станции соответствуют современным стандартам — на них строят безопасные переходы, а также интегрируют их с другими видами общественного транспорта.

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