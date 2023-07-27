Подмосковье 27 июля 2023, 15:26 Число несчастных случаев на МЖД Подмосковья снизили на 26% благодаря камерам Минтранс Подмосковья

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Год назад подмосковные ж/д станции начали оборудовать камерами видеонаблюдения, которые фиксируют переход путей в неположенном месте. Мера оказалась эффективной — количество смертельных случаев на железной дороге сократилось на 26%.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что сейчас камерами оборудованы 40 станций. Устройства устанавливают в местах, где происходит большое количество нарушений.

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«С начала года в Подмосковье транспортная полиция выписала более 4,7 тысячи штрафов за переход путей в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Планируем установить камеры еще на 20 станциях», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По словам министра, мера оказалась эффективной. Благодаря работе устройств, которые фиксируют нарушения, в регионе удалось снизить число смертельных случаев на железной дороге на 26%.

С начала года на МЖД в Подмосковье погибли 106 человек. Основная причина таких случаев — переход ж/д путей в неположенном месте. Эта ошибка унесла жизни 52 жителей. Еще 35 жертв погибли на оборудованных переходах — они переходили пути на запрещающий сигнал светофора.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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