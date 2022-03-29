Число нарушений с такси снизилось в Подмосковье на треть с начала года

С начала этого года число нарушений таксомоторных компаний в Московской области снизилось на 30%. Еще на 34% уменьшилось количество наложенных административных штрафов, рассказали в пресс-службе Минтранса региона.

Управление подмосковного административно-транспортного контроля ведомства провело более 100 профилактических визитов в таксомоторные предприятия. Это позволяет повысить правовую грамотность работников такси и положительно влияет на предотвращение административных правонарушений, отметила начальник УРАТК Минтранса области Евгения Каретникова.

Согласно региональным требованиям в отношении работы такси, автомобили должны быть белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше.

В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифы на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед рейсом водители обязательно должны проходить медицинский осмотр и технический осмотр машины. При себе у них должен быть путевой лист. Еще одно требование — обязательный трехлетний водительский стаж.

На сегодняшний день в Подмосковье работают более 93 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. Проверить разрешения на работу такси можно по QR-коду в салоне авто или на сайте Минтранса.