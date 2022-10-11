Число нарушений с водоснабжением снизилось в Подмосковье на 57% | 360°

Все новости
Мир
11 октября 2022, 02:43
Генассамблея ООН отказала в проведении тайного голосования по резолюции о референдумах
Эксклюзив
11 октября 2022, 02:29
Серьезный ущерб моральному духу. Восстановление промышленности на Украине потребует много ресурсов
Реклама
Общество
11 октября 2022, 02:23
Космонавтам доставят новогодние подарки на «Прогрессе»
Знаменитости
11 октября 2022, 02:01
Германия захотела отменить концерт основателя Pink Floyd из-за его позиции по Украине
Образование
11 октября 2022, 01:59
Изучение истории России для студентов вузов усилят
Общество
11 октября 2022, 01:40
«Пришел с кровоподтеками». Воспитательницы издевались над детьми-аутистами в частном детском саду в Сочи
Мир
11 октября 2022, 01:24
Украине предрекли сокращение помощи США после победы республиканцев. Но сильных послаблений ждать не стоит
Спецоперация
11 октября 2022, 01:01
ООН призвала оставить открытой дверь для дипломатии по ситуации на Украине
Мир
11 октября 2022, 00:59
США пообещали предоставить Украине современные средства ПВО