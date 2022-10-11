Число нарушений с водоснабжением снизилось в Подмосковье на 57% | 360°

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11 октября 2022, 02:28

Число нарушений с водоснабжением снизилось в Подмосковье на 57%

МинЖКХ: в Подмосковье стало на 57% меньше нарушений по холодному водоснабжению за неделю

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Аварийно-восстановительная служба ГКУ МО «МОС АВС» за прошедшую неделю взяла на контроль 236 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Московской области. Общее число нарушений с водоснабжением упало на 57%, сообщило Министерство ЖКХ Подмосковья.

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Оперативные группы совершили 31 выезд в муниципальные образования региона. Отмечается, что из 236 технологических нарушений 50 связаны с теплоснабжением, 39 — с горячим и 12 — с холодным водоснабжением. А 127 жалоб поступило на обеспечение электроэнергией. Все нарушения удалось оперативно устранить.

«В выходные и праздничные дни решено организовать круглосуточное дежурство рабочих бригад. Специалисты участка АВР и ОТПОР ГКУ МО „МОС АВС“ дежурят каждый день», — сказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

С начала 2022 года оперативные группы выполнили 3941 выезд в населенные пункты Подмосковья, большинство из них связаны с водоотведением.

ЖКХ

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