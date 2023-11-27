Подмосковье 27 ноября 2023, 17:32 Число нарушений на объектах ЖКХ Подмосковья уменьшилось на 6% за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю количество нарушений на объектах жизнеобеспечения Подмосковья снизилось на 6%. Аварийная служба Московской области взяла на контроль 226 технологических сбоев.

Из всех нарушений 12 касались обеспечения потребителей холодной водой, 40 — горячей, 51 — теплом, 119 — электричеством. Аварийная служба устранила почти 100% сбоев.

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Всего с начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 1434 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору, а также совершили почти 6,3 тысячи выездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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