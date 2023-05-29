Подмосковье 29 мая 2023, 17:58 Число нарушений на объектах теплоснабжения в Подмосковье снизилось на 16% за неделю Министерство ЖКХ МО

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На минувшей неделе аварийно-восстановительная служба Подмосковья выявила 211 нарушений на объектах ЖКХ. Оперативные службы выполнили 271 выезд. Количество нарушений отопления при этом снизилась на 16%.

Как рассказали в МинЖКХ, 37 нарушений касались теплоснабжения, 19 — подачи горячей воды и 154 — электричества. Каждое из них удалось оперативно устранить.

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Кроме того, аварийная служба провел 31 мероприятие по обеспечению безопасности.

Всего с начала года специалисты совершили свыше двух тысяч выездов. Для быстрого устранения неполадок рабочие бригады дежурят круглосуточно и имеют несколько спецмашин для проведения аварийных работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, подъемными механизмами и другим оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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